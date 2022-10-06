Активисты Гринпис не дали Лиз Трасс выступить на съезде Консервативной партии

Во время выступления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на конференции консервативной партии активисты Гринпис прервали ее речь.

Причина недовольства Гринписа заключается в возобновлении нефтедобычи при помощи гидроразрыва пласта.

Две женщины-представителя «зеленых» развернули плакат, на котором было написано: «Кто голосовал за это?».

Когда депутаты вырвали плакат у них из рук, женщины достали еще один точно такой же. Лиз Трасс попросила охранников вмешаться.