Брат Бориса Моисеева утверждает, что артиста привезли домой мертвым из неизвестного места

Старший брат Бориса Моисеева Марк Толкач подозревает, что в смерти артиста замешан его арт-директор Сергей Горох. В последние годы он жил вместе с певцом.

По мнению Марка, именно Горох довел его брата до смерти, поскольку претендовал на его имущество. Он также говорит, что арт-директор уже начал вывозить имущество из квартиры Моисеева.

Брат артиста утверждает, что Борис весил 73 кг при росте 173 см, а умер в весе 50 кг. По его мнению, это указывает на то, что певца плохо кормили, за ним не ухаживали.

Толкач считает, что Бориса Моисеева перед смертью держали в каком-то неизвестном месте, где он и умер. После этого его перевезли в квартиру.