Поэт-песенник Ковалёв готов купить у артистки замок в деревне Грязь

Близкий друг Аллы Пугачёвой, музыкант Андрей Ковалёв заявил, что намерен приобрести особняк певицы в деревне Грязь, но по более выгодной цене. Стоимость даже в 700 000 000 рублей его не устраивает, не говоря о 1 000 000 000, которые запросила артистка.

Близкий друг исполнительницы Аллы Пугачевой музыкант Андрей Ковалев убеждён, что артистка не получит за дом в деревне Грязь 1 000 000 000 российских рублей, которые просит. Об этом он сообщил, общаясь с порталом BLITZ+.

Он готов помочь старой подруге выкупить замок. Правда, даже на 700 000 000 он не согласен, но готов рассмотреть более выгодное предложение.

Ковалёв утверждает: "Цена очень завышена. Если кто-то скажет, что за 20 миллионов продается - я бы купил и там что-то сделал. Детский развлекательный центр, например".