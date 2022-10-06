Поэт-песенник Ковалёв готов купить у артистки замок в деревне Грязь
2022-10-06
08:45
Близкий друг Аллы Пугачёвой, музыкант Андрей Ковалёв заявил, что намерен приобрести особняк певицы в деревне Грязь, но по более выгодной цене. Стоимость даже в 700 000 000 рублей его не устраивает, не говоря о 1 000 000 000, которые запросила артистка.
Близкий друг исполнительницы Аллы Пугачевой музыкант Андрей Ковалев убеждён, что артистка не получит за дом в деревне Грязь 1 000 000 000 российских рублей, которые просит. Об этом он сообщил, общаясь с порталом BLITZ+.
Он готов помочь старой подруге выкупить замок. Правда, даже на 700 000 000 он не согласен, но готов рассмотреть более выгодное предложение.
Ковалёв утверждает: "Цена очень завышена. Если кто-то скажет, что за 20 миллионов продается - я бы купил и там что-то сделал. Детский развлекательный центр, например".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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