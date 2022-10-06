Мобилизованного экс-мужа актрисы Курковой пока «взяли на карандаш»

Актер рассказал, что пока российская армия в нем не нуждается. Но, возможно, призовут позже.

После объявления в РФ частичной мобилизации бывший муж Равшаны Курковой Стас Румянцев сообщил подписчикам, что подлежит призыву. И сразу же отправился в военкомат.

«Не осуждайте и простите. Вчера пришла повестка, был в военкомате. Я моряк, служил на корабле. А призывают в пехоту - Кантемировская танковая дивизия. Лопата, окоп, автомат. Со мной пока не все решено, медкомиссия вынесет решение. Я вернусь!» - цитирует 33-летнего артиста СтарХит.

Спустя время Румянцев опять вышел на связь и успокоил фанатов. Актер рассказал, что пока российская армия в нем не нуждается. «Мне сказали: пока идите. Но, возможно, еще призовем». То есть, я поставлен на карандаш», — поделился молодой человек.

Ранее Румянцев признавался: если вступит ряды российских военнослужащих, будет воевать против своего брата, который служит в украинской армии.

"В чем лично моя драма: я родился в СССР на Урале. Когда мне был один год, семья переехала в Украину, город Каменец-Подольский на западе страны. В 10 лет сдал экзамен в 3-й Московский кадетский корпус. Переехал в Москву и живу здесь по сей день. Люблю Украину и ее народ. Люблю Россию и ее народ", - признался актер.

И добавил, что его троюродного брата призвали в ВСУ. "Он мой родной человек. Теперь вы понимаете, что у меня творится внутри", - признался Стас. Но вариантов отъезда из России, по его словам, артист не рассматривает.