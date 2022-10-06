Испания потеряет внушительное число туристов из-за «Зелёного плана» Евросоюза

Зарубежные СМИ рассказали о "зелёном плане" ЕС, который может лишить Испанию доходов от туристической отрасли страны.

Согласно так называемому "Зелёному плану" Европейского союза, все страны ЕС должны сократить количество вредных выбросов в атмосферу до 55-ти процентов уже к 2030 году, для чего странам Европы предлагается существенно уменьшить количество авиационных рейсов и перевести все самолёты на специализированное топливо.

Западные аналитики переживают, что подобная директива Брюсселя лишит правительство Испании от доходов, получаемой от туристического бизнеса, при этом заставив Мадрид потратить 12 миллионов евро на модернизацию данной сферы, что вряд ли окупится.