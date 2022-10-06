Тяпкин: требование Польши к России о выплате репараций является фантазией

2022-10-06

09:46

Пресс-служба Министерства иностранных дел России прокомментировало желание Варшавы получить репарации от Москвы за якобы нанесённые польскому государства повреждения в годы Второй мировой войны.

6 октября официальный представитель российского Министерства иностранных дел Олег Тяпкин дал оценку заявления польских политиков, требующих выплаты репараций не только он властей Германии, но и от Москвы. По мнению Тяпкина, любые претензии Варшавы к России на почве получения репараций являются неадекватными.

Также Олег Тяпкин уверен, что Польша никогда не получит выплат от России, поскольку такие просьбы располагаются в плоскости политических фантазий Варшавы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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