Малахов "распрощался с московской пропиской" и обосновался в родных Апатитах

Из столицы - в Мурманскую область. Телеведущий начинает новый этап в жизни, и у него много планов на будущее.

Андрей Малахов уехал из Москвы, похоже надолго. 50-летний телеведущий намеревается реализовывать себя на родине. Это город Апатиты в Мурманской области.

Московская квартира осталась жене и четырехлетнему сыну. Шоумен теперь предпочитает шумной столице тихое, спокойное местечко.

Прописку он тоже решил сменить. В соцсетях Малахов рассказал, что много времени проводит в родном городе - Апатитах.

"Я распрощался с московской пропиской, прописался в городе, где я родился. В городе Апатиты Мурманской области. Здесь же я открыл центр современного искусства"

Кроме того, на родине Малахов уделяет внимание реставрации старых исторических зданий.