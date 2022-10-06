Малахов "распрощался с московской пропиской" и обосновался в родных Апатитах
2022-10-06
10:01
Из столицы - в Мурманскую область. Телеведущий начинает новый этап в жизни, и у него много планов на будущее.
Андрей Малахов уехал из Москвы, похоже надолго. 50-летний телеведущий намеревается реализовывать себя на родине. Это город Апатиты в Мурманской области.
Московская квартира осталась жене и четырехлетнему сыну. Шоумен теперь предпочитает шумной столице тихое, спокойное местечко.
Прописку он тоже решил сменить. В соцсетях Малахов рассказал, что много времени проводит в родном городе - Апатитах.
"Я распрощался с московской пропиской, прописался в городе, где я родился. В городе Апатиты Мурманской области. Здесь же я открыл центр современного искусства"
Кроме того, на родине Малахов уделяет внимание реставрации старых исторических зданий.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Госдеп: США не будут размещать американское ядерное оружие в Польше
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе