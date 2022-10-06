Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе

Как сообщила близкая подруга певицы Любовь Аксенова, Примадонна была вынуждена покинуть страну из-за неблагополучной обстановки в школе, где учились ее дети.

По словам Аксеновой, высказывания отца детей Максима Галкина по поводу военной спецоперации на Украине послужили причиной травли Лизы и Гарри в школе.

Из-за этого Алла Пугачева приняла решение забрать их из учебного заведения и переехать в Израиль0 чтобы обеспечить детям спокойную жизнь и не подвергать их психологическому дискомфорту.

При этом Аксенова никак не высказалась относительно того, что замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь выставлен на продажу — несмотря на то, что данный факт можно трактовать как решение звездной пары навсегда покинуть Россию.