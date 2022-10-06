Politico: Киев усиленно просит у Запада системы ПВО из-за боязни ракетных обстрелов

2022-10-06

10:58

Издание Politico утверждает, что киевские власти произвели переоценку своих приоритетов при запросах о поставках западного оружия.

6 октября журналисты американской газеты Politico опубликовали материал, в котором сообщили, что администрация Киева произвела переоценку приоритетов при просьбах к Западу о поставках вооружений Украине. По данным Politico, если ранее Владимир Зеленский требовал от США и союзников поставить Киеву танки и другие тяжёлые вооружения, то теперь он хочет получить системы ПВО.

В Politico отмечают, что такое изменение в поведении Зеленского связано с его опасениями того, что Россия может усилить ракетные обстрелы Украины, ввиду чего Киеву экстренно нуждается в новых системах противовоздушной обороны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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