Politico: Киев усиленно просит у Запада системы ПВО из-за боязни ракетных обстрелов

Издание Politico утверждает, что киевские власти произвели переоценку своих приоритетов при запросах о поставках западного оружия.

6 октября журналисты американской газеты Politico опубликовали материал, в котором сообщили, что администрация Киева произвела переоценку приоритетов при просьбах к Западу о поставках вооружений Украине. По данным Politico, если ранее Владимир Зеленский требовал от США и союзников поставить Киеву танки и другие тяжёлые вооружения, то теперь он хочет получить системы ПВО.

В Politico отмечают, что такое изменение в поведении Зеленского связано с его опасениями того, что Россия может усилить ракетные обстрелы Украины, ввиду чего Киеву экстренно нуждается в новых системах противовоздушной обороны.