NHK: Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Телеканал NHK сообщил, что Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) запустила еще две баллистические ракеты в сторону Японского моря, что усугубляет эскалацию в регионе.

Береговая охрана Японии сообщила, что 6 октября 2022 года Северная Корея выпустила две баллистические ракеты с 15-минутными интервалами, которые упали в Японское море. По данным японского ведомства, район падения ракет находится за пределами исключительной экономической зоны.

Ранее Северная Корея также запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, что усугубила эскалацию в регионе. 29 сентября 2022 года ракета фактически пролетела над Японией на высоте 970 километров (почти в два раза выше полета Международной космической станции).

Японские сторожевые корабли призвали находящихся в регионе суда не приближаться к обломкам ракет в случае, если они их обнаружат. Необходимо сразу же связываться с властями Японии и ждать дальнейших указаний.

До этого, 25 сентября 2022 года Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая преодолела порядка 650 километров. При этом траектория полета ракеты была «нестандартная». Спецслужбы Южной Кореи предположили, что ракета была управляемая.