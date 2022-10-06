Ученые нашли способ лечения болезни Альцгеймера
2022-10-06
11:41
Будущее лекарство прежде всего поможет оставаться здоровыми женщинам, которых такой недуг настигает чаще, чем мужчин.
Американские ученые нашли объяснение тому, почему у женщин выше риск развития болезни Альцгеймера. И - нашли способ защиты от этой патологии.
Как выяснилось, ген USP11 у женщин боее активен, потому что его копии есть в Х-хромосомах. Его устранение снижает частоту развития нарушений в нейронах.
Исследования говорят о разных причинах появления старческого слабоумия. В их числе называются образ жизни, воспалительные процессы в организме, перенесенные инфекции и генетические факторы.
Новое открытие также относится с генетическим факторам. В частности, ученые изучили, какие ферменты влияют на протеин, отвечающий за сборку и стабильность микротрубочек в нейронах (Тау-белок в клетках мозга).
Оказывается, у людей с деменцией Тау нарушен, микротрубочки скручены, и это мешает поступлению питательных веществ. Чаще всего нарушения Тау проявляются у женщин, однако причина такой уязвимости была неизвестна.
Используя полученные данные, ученые во время опытов на животных повредили копию «виновного» гена в хромосомах нескольких самок. Это позволило снизить количество, а также частоту нарушений в клетках мозга, и обеспечило им должное питание.
Это открытие поможет создать эффективное средство для защиты женщин от болезни Альцгеймера. Препарат для нормализации Тау-белков может быть основан на биомолекулах, способных проникать в нейроны и деактивировать USP11.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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