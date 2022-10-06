Ученые рассказали все о безопасности пластика для упаковки продуктов

Экспертов волнуют такие добавки в пластике, как стирол, фталаты, бисфенолы, которые проявляют канцерогенный эффект и пагубно влияют на гормоны.

Нередко приходится слышать сомнения в безопасности полимерных упаковок для продуктов. Так ли это? Как вообще сориентироваться в их обилии?

По маркировке. Нужно найти значки рюмки и вилки: если таковые есть, значит, материал пищевой. Если нет, надо посмотреть на цифры в треугольнике. Некоторых при этом лучше избегать.

По словам эксперта ООН по химической безопасности Валерия Петросяна. который полвека посвятил изучению экологической химии и токсикологиии, опасен поливинилхлорид (ПВХ), содержащий канцерогенный винилхлорид. Также нежелательно иметь дело с индексом 6 - полистиролом.

Опасно нагревание полипропилена (он под цифрой 5), из которого часто делают многоразовые контейнеры. Нередко на них указана цифра 7, и это тоже не лучший вариант. Под ней часто скрывается комбинация материалов.

Именно эти добавки и тревожат ученых: стирол, фталаты, бисфенолы проявляют канцерогенный эффект. Они пагубно влияют на гормоны, в том числе - половые.

Ещё есть и микропластик. Эти мельчайшие частицы полимеров находят уже в крови людей. Учёные подсчитали: человек еженедельно заглатывает с пищей и водой около 5 граммов пластика.

Во многих странах войну пластику объявили и по экологическим причинам, потому что его очень много и среди мусора. В России даже появились "магазины без отходов", где всё можно купить без упаковки, в собственную тару: как еду, так и косметику, бытовую химию.