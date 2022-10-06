Беларусь получит от России кредит на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещения
2022-10-06
13:05
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил о выделении российским правительством для Беларуси кредита на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещения.
6 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на заместителя председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, сообщило о заключённом между Россией и Беларусью соглашении на полях второго Каспийского экономического форума в Москве.
Оверчук заявил, что российское правительство согласовало выделение кредита на полтора миллиарда долларов для Минска, что поможет белорусскому государству наладить производство некоторых категорий продуктов в рамках программы импортозамещения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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