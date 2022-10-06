Кевину Спейси грозит гражданский суд по искам о сексуальном насилии
2022-10-06
13:09
Кевин Спейси направляется в суд в четверг, чтобы защитить себя в иске, поданном Энтони Рэппом, актером, который в 2017 выдвинул обвинение в сексуальных домогательствах, которое пошатнуло карьеру звезды “Карточного домика”.
Судебный процесс, который, как ожидается, продлится менее двух недель, будет посвящен предполагаемой встрече двух мужчин в Нью-Йорке в 1986 году.
Тогда Рапп был цветущим ребенком-актером, а у Спейси, которому тогда было 26 лет, был момент прорыва на Бродвее.
Рэпп, которому на тот момент было 14 лет, сказал, что актер пригласил его на вечеринку в свою квартиру на Манхэттене, а затем попытался соблазнить его в спальне после ухода других гостей.
Он сказал, что пьяный, раскачивающийся Спейси подхватил его на руки, как жених, несущий невесту, затем положил его на кровать и забрался на него сверху.
Опубликовано: Игнат Ветров
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