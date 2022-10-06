Анни Эрно стала первой француженкой лауреатом Нобелевской премии по литературе

Французская писательница Анни Эрно получает Нобелевскую премию по литературе, сообщает Нобелевский комитет, в четверг, 6 октября.

Нобелевский комитет подчеркнул ее «мужество и проницательность, с которыми она обнаруживает корни, удаленность и коллективные ограничения личной памяти», пояснили в жюри конкурса.

После того, как Нобелевская премия по физике была присуждена французу Алену Аспекту, жюри Шведской академии выбрало короновать в этот четверг, 6 октября, Анни Эрно, сделав ее первой француженкой, получившей Нобелевскую премию по литературе.

Она является 17-й женщиной из 114 Нобелевских лауреатов по литературе, присужденных с 1901 года. Последним французом, получившим эту награду, был Патрик Модиано в 2014 году.