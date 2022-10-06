Первые результаты расследования Швеции усиливают подозрения в диверсии на «Северном потоке»

Первые проверки, проведенные на этой неделе шведскими властями на месте утечек газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море, подкрепляют подозрения в саботаже, а взрывы причинили значительный ущерб.

«Мы видим, что вблизи газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам», — говорится в пресс-релизе спецпрокурора, ведущего расследование шведской стороны.

«Осмотр места преступления усилил подозрения в саботаже при отягчающих обстоятельствах. На месте произведены изъятия, которые будут осмотрены», — добавил он.