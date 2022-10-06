Фармаколог объяснила как правильно избавляться от просроченных лекарств

Как поступить с медикаментами с истекшим сроком годности из домашней аптечки, рассказала изданию «Российская газета» фармаколог Светлана Талашова.

Как считает специалист, домашняя аптечка регулярно нуждается в своеобразной ревизии.

«Перед тем как выбросить ненужные и просроченные препараты, научитесь их разделять: те, которые опасности для окружающей среды не представляют, можно просто выкинуть», – отметила фармаколог.

Витамины, гомеопатические препараты, а также адсорбенты на основе натуральных веществ относятся к безопасным.

Однако существуют медикаменты, требующие обезвреживания.

Антибиотики, гармональные препараты, антидепрессанты и психоактивные вещества, жирорастворимые витамины во всех формах (А, К, Е, Д) нужно выбрасывать на помойку, правильно упаковав.

Для этого все таблетки нужно вынуть из упаковок и блистеров и измельчить до состояния порошка.

Получившийся порошок насыпать в непрозрачный пакетик или закручивающуюся банку и добавить что-то несъедобное: использованный наполнитель для кошачьего туалета, женские средства гигиены и т.д.

Это делается для того, чтобы бездомные, дети и животные, которые могут залезть на свалку, не заинтересовались содержимым и не решили использовать его как пищу.

Капсулы, ампулы и блистеры специалист советует отнести в пункт приема.