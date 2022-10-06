Фармаколог объяснила как правильно избавляться от просроченных лекарств
2022-10-06
15:53
Как поступить с медикаментами с истекшим сроком годности из домашней аптечки, рассказала изданию «Российская газета» фармаколог Светлана Талашова.
Как считает специалист, домашняя аптечка регулярно нуждается в своеобразной ревизии.
«Перед тем как выбросить ненужные и просроченные препараты, научитесь их разделять: те, которые опасности для окружающей среды не представляют, можно просто выкинуть», – отметила фармаколог.
Витамины, гомеопатические препараты, а также адсорбенты на основе натуральных веществ относятся к безопасным.
Однако существуют медикаменты, требующие обезвреживания.
Антибиотики, гармональные препараты, антидепрессанты и психоактивные вещества, жирорастворимые витамины во всех формах (А, К, Е, Д) нужно выбрасывать на помойку, правильно упаковав.
Для этого все таблетки нужно вынуть из упаковок и блистеров и измельчить до состояния порошка.
Получившийся порошок насыпать в непрозрачный пакетик или закручивающуюся банку и добавить что-то несъедобное: использованный наполнитель для кошачьего туалета, женские средства гигиены и т.д.
Это делается для того, чтобы бездомные, дети и животные, которые могут залезть на свалку, не заинтересовались содержимым и не решили использовать его как пищу.
Капсулы, ампулы и блистеры специалист советует отнести в пункт приема.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
На АЭС в Финляндии недалеко от Санкт-Петербурга произошли две аварии за пять дней
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Песков: США, Британия и ЕС должны обратить внимание на слова Зеленского
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе