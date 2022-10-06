«Роснефть» грозит Германии и Польше судом из-за захвата активов компании

«Роснефть» считает передачу своих активов под контроль немецкого регулятора нарушением принципов рыночной экономики и фактической потерей активов, в которые она вложила 4,6 млрд евро, пишет РИА Новости.

Россияне обвиняют немцев и поляков в сговоре с целью захвата активов и угрожают судом.

«Решение, принятое федеральным правительством Германии, не является временным и де-факто означает безвозвратную потерю активов. «Роснефть» отработает все возможные меры по защите акционеров, в том числе возможность обращения в суд», — цитирует агентство РИА Новости.

После того, как Берлин взял на себя управление нефтеперерабатывающими заводами «Роснефти» в Германии, россияне пригрозили прекратить поставки сырой нефти по трубопроводу «Дружба».

«Rosneft Deutschland выполнила все требования регуляторов Германии, что неоднократно признавалось немецкой стороной. Работала на рынке прозрачно и открыто, поставляя топливо потребителям. Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на энергетическом рынке Германии, Rosneft Deutschland продолжила выполнение своих обязательств по поставкам нефтепродуктов, а также ведет переговоры о необходимых новых контрактах, гарантирующих безопасность поставок, в первую очередь в регион Берлин-Бранденбург и западную Польшу», - говорится в сообщении российской компании.

В пятницу министерство экономики и защиты климата Германии сообщило, что кабинет министров ФРГ передал дочерние компании "Роснефти" - Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing - под контроль Федерального сетевого агентства. Кристоф Морген, партнер одной из юридических фирм, был назначен управляющим директором активов российской нефтяной компании.

Rosneft Deutschland владеет примерно 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и соответствующими акциями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. По данным Министерства экономики, приобретение компаний было необходимо для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы в Шведте, Карлсруэ и Вохбурге могли продолжить производство.

В агентстве пояснили, что причиной введения доверительного управления Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing стала рыночная ситуация, сложившаяся благодаря их тесным связям с Россией.

Правительство Германии берет под свой контроль дочерние компании Rosneft Deutschland. Это должно обеспечить работу трех немецких нефтеперерабатывающих заводов в случае отсутствия поставок газа из России в 2023 году.

«Это решение незаконно и, по сути, является экспроприацией акций в результате ситуации, заведомо созданной соответствующими санкциями ЕС и действиями регуляторов Германии и Польши, направленными на захват активов», — цитирует агентство РИА «Новости» от Роснефть.