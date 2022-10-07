Belarus Fashion Week отменена по техническим причинам

Организаторы Belarus Fashion Week отменили проведение главного модного события этого года в Минске по техническим причинам.

7 октября организаторы главного модного события Беларуси Belarus Fashion Week в официальном пресс-релизе заявили, что проведение BFW 2022 отменяется по техническим причинам, которые не зависят как от самим организаторов, так и от партнёров проекта.

Учредители Belarus Fashion Week выразили надежду на то, что в следующем сезоне важнейшее для белорусской индустрии моды событие всё-таки состоится и поблагодарили все, кто планировал принять участие в показах коллекций одежды.