Россия хочет построить глиноземный завод, чтобы сократить зависимость от Китая
2022-10-07
01:55
Россия рассматривает возможность строительства завода по производству глинозема, используемого в производстве алюминия, чтобы уменьшить свою зависимость от импорта из Китая.
Страна является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, но обеспечивает 65% своей потребности в промежуточном глиноземе за счет импорта.
Возросшая зависимость России от китайского глинозема привела к росту себестоимости производства алюминия.
Для нового завода уже выбрали подходящее место неподалеку от порта Усть-Луга на Балтийском море.
Опубликовано: Светлана Репина
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