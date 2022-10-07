Россия хочет построить глиноземный завод, чтобы сократить зависимость от Китая

Россия рассматривает возможность строительства завода по производству глинозема, используемого в производстве алюминия, чтобы уменьшить свою зависимость от импорта из Китая.

Страна является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, но обеспечивает 65% своей потребности в промежуточном глиноземе за счет импорта.

Возросшая зависимость России от китайского глинозема привела к росту себестоимости производства алюминия.

Для нового завода уже выбрали подходящее место неподалеку от порта Усть-Луга на Балтийском море.