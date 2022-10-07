Джастин Бибер решил сосредоточиться на здоровье и отложил мировое турне на следующий год

Джастин Бибер перенес на следующий год свое мировое турне, которое должно было проходить с декабря 2022 года по март 2023 года. Причиной стали проблемы со здоровьем.

Ранее у Бибера диагностировали синдром Рамзи-Ханта, из-за которого его лицо частично парализовало. Певец прошел курс лечения и продолжил выступления.

Но потом он почувствовал сильную усталость и понял, что должен прямо сейчас сосредоточиться на своем здоровье. Бибер говорит, что ему нужно отдохнуть и поправиться.

Синдром Рамзи-Ханта вызывает тот же вирус, что и ветрянку. Но при этом заболевании возможен паралич лицевого нерва, не исключена потеря слуха.