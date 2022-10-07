Мила Кунис объяснила, почему она не употребляет наркотики

Мила Кунис говорит, что роль подростка, курящего марихуану, в сериале «Шоу 70-х» помогла ей сказать «нет» наркотикам. Сериал шел в 1998-2006 годах.

Кунис говорит, что не пристрастилась к наркотикам, поскольку никто не съемочной площадке этого не делал. Эти актеры были для нее образцом, ведь ей тогда было всего 14 лет.

Актриса также подтвердила, что солгала о своем возрасте во время прослушивания перед шоу. К моменту подписания контракта ее возраст был известен, но продюсерам она уже понравилась.

Во время съемок Кунис встречалась с Маколеем Калкиным, звездой фильма «Один дома». В 2012 году она начала встречаться с Эштоном Катчером, с которым снималась в «Шоу 70-х», и в итоге вышла за него замуж.