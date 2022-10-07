Компания Google презентовала свои первые умные часы и новую модель смартфона
2022-10-07
02:39
Часы носят название Pixel Watch, а смартфон называется Pixel 7. Обе новинки высоко характеризуются разработчиками.
Экран часов сделан из специального закаленного стекла - Corning Gorilla Glass.
Как уверяют производители, оно выдерживает падение с высоты 1 м 60 см даже на особо твердые поверхности.
У гаджета очень высокий уровень влагозащиты - 5АТМ, и он спокойно выдерживает непредвиденное погружение в воду и сильное давление в неподвижной воде на глубине около 50 м.
Тем не менее, погружаться в часах на большую глубину разработчики не советуют.
Также в гаджете присутствует датчик сердцебиения, есть функция мониторинга сна и возможность проведения электрокардиограммы.
Седьмой смартфон от Google существенно отличается от предшественников снаружи и изнутри.
Хотя кардинально новых функций у него не появилось, мелкий функционал изменился значительно.
Вот только несколько таких новшеств: удаление лишних объектов с готовых фото, видео в портретном режиме с размытием фона, повышение четкости лиц на размытых снимках в автоматическом режиме.
Опубликовано: Наталья Павлова
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