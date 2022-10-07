Компания Google презентовала свои первые умные часы и новую модель смартфона

Часы носят название Pixel Watch, а смартфон называется Pixel 7. Обе новинки высоко характеризуются разработчиками.

Экран часов сделан из специального закаленного стекла - Corning Gorilla Glass.

Как уверяют производители, оно выдерживает падение с высоты 1 м 60 см даже на особо твердые поверхности.

У гаджета очень высокий уровень влагозащиты - 5АТМ, и он спокойно выдерживает непредвиденное погружение в воду и сильное давление в неподвижной воде на глубине около 50 м.

Тем не менее, погружаться в часах на большую глубину разработчики не советуют.

Также в гаджете присутствует датчик сердцебиения, есть функция мониторинга сна и возможность проведения электрокардиограммы.

Седьмой смартфон от Google существенно отличается от предшественников снаружи и изнутри.

Хотя кардинально новых функций у него не появилось, мелкий функционал изменился значительно.

Вот только несколько таких новшеств: удаление лишних объектов с готовых фото, видео в портретном режиме с размытием фона, повышение четкости лиц на размытых снимках в автоматическом режиме.