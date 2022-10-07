Жена Уилла Смита собирается выпустить откровенные мемуары

The Hollywood reporter со ссылкой на издательство Dey Street сообщает, что жена Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит осенью выпустит откровенные мемуары.

Она собирается рассказать о том, как росла в Балтиморе, дружила с Тупаком Шакуром, описать свой брак с известным актером и опыт материнства. У Джады и Уилла двое детей.

В прошлом году из-за Джады разгорелся скандал на церемонии вручения «Оскара» Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за шутку по поводу короткой прически Джады. У нее выпадают волосы из-за болезни.