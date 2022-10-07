Жена Уилла Смита собирается выпустить откровенные мемуары
2022-10-07
02:46
The Hollywood reporter со ссылкой на издательство Dey Street сообщает, что жена Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит осенью выпустит откровенные мемуары.
Она собирается рассказать о том, как росла в Балтиморе, дружила с Тупаком Шакуром, описать свой брак с известным актером и опыт материнства. У Джады и Уилла двое детей.
В прошлом году из-за Джады разгорелся скандал на церемонии вручения «Оскара» Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за шутку по поводу короткой прически Джады. У нее выпадают волосы из-за болезни.
Опубликовано: Светлана Репина
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