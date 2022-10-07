Президент Турции и премьер-министр Греции поссорились во время ужина

2022-10-07

02:53

Во время ужина, на который были приглашены участники саммита в Праге, между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом завязался спор.

Эрдоган обвинил Грецию в нагнетании напряженности и в провокациях. Мицотакис потребовал признать суверенитет греческих островов.

Премьер-министр Греции призвал Эрдогана отказаться от экстремальной риторики и вести диалог, как это делают ответственные лидеры. Чуть позже Эрдоган сказал журналистам, что вся политика Греции строится на лжи. 

Опубликовано: Светлана Репина









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