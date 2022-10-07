В рамках дедоллоризации Китай сократил валютные запасы $ 25,9 млрд
2022-10-07
08:34
Валютные резервы КНР сократились в сентябре 0,85% сообщило в пятницу, 7 октября Государственное управление валютного контроля Китая.
«По состоянию дел на конец сентября валютные резервы Китая составляли 3,029 трлн, что на 25,9 млрд долларов меньше по сравнению с августом», — заявила замглавы управления Ван Чуньин.
Финансист объясняет это сокращение ростом индекса доллара. Также эксперты отмечают, что Китай увеличил долю расчетов в национальной валюте, в том числе в торговых отношениях с Россией.
Отмечается, что с начала года доллар укрепил свои позиции к юаню и, если в марте он стоил 6,35 юаня, то сейчас вырос до 7,1 юаня за доллар.
Опубликовано: Тарас Медведев
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