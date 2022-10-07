Хулиганки в неоново-зелёных костюмах избили двух юных пассажирок метро
2022-10-07
09:44
Две 19-летних жительницы Нью-Йорка (США), ехавшие в метро, подверглись странному нападению.
На девушек набросилась группа незнакомок, каждая из которых щеголяла в неоново-зелёном трико.
Свидетели рассказали, что юные пассажирки никоим образом не спровоцировали агрессию со стороны дам, которых многие окрестили «зелёными гоблинами».
После избиения хулиганки скрылись с места происшествия, прихватив у жертв мобильный телефон и сумочку.
Полиция разыскивает преступниц, а девушки, получившие несколько травм и необходимую медицинскую помощь, надеются, что злодейки будут пойманы.
У одной из жертв в тот злополучный день как раз был день рождения, так что ей особенно горько и обидно из-за произошедшего.
Опубликовано: Виктор Маркин
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