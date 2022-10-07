Даже в таком обыденном занятии, как резка сладкого перца, может обнаружиться нечто очень смешное

2022-10-07

10:04

Люди потешаются над порезанными перцами со смешными глазами. Например, люди вовсю потешаются над новой странной тенденцией, распространившейся в соцсетях.

Некоторые шутники не просто режут перец, они ещё и украшают куски овощей забавными выпученными глазами, в результате чего перцы начинают выглядеть как гротескные персонажи мультиков.

перцы со смешными глазами

Похоже, что такая популярная забава, как приклеивание выпученных глаз на самые разные предметы, никогда не выйдет из моды.

перцы со смешными глазами

А особенно пользователей соцсетей радует тот факт, что вовсе необязательно самим идти на кухню и терзать перец ножом.

Можно просто посмотреть на забавные фотографии и повысить себе настроение.

Опубликовано: Антон Райт









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