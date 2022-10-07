Даже в таком обыденном занятии, как резка сладкого перца, может обнаружиться нечто очень смешное
2022-10-07
10:04
Люди потешаются над порезанными перцами со смешными глазами. Например, люди вовсю потешаются над новой странной тенденцией, распространившейся в соцсетях.
Некоторые шутники не просто режут перец, они ещё и украшают куски овощей забавными выпученными глазами, в результате чего перцы начинают выглядеть как гротескные персонажи мультиков.
Похоже, что такая популярная забава, как приклеивание выпученных глаз на самые разные предметы, никогда не выйдет из моды.
А особенно пользователей соцсетей радует тот факт, что вовсе необязательно самим идти на кухню и терзать перец ножом.
Можно просто посмотреть на забавные фотографии и повысить себе настроение.
Опубликовано: Антон Райт
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