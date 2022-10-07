В Восточном военном округе ВС России новый командующий
2022-10-07
12:42
Генерал Рустам Мурадов назначен на должность командующего Восточным военным округом.
Герой Российской Федерации Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом, об этом сообщил глава Дагестана Сергей Мельников.
"Наш земляк Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа", - написал Мельников в Telegram.
Глава Дагестана подчеркнул, что гордится знакомством с прославленным военноначальником. Боевой опыт Мурадова в Чечне и Сирии поможет генералу успешно выполнять служебные обязанности на новой должности.
Опубликовано: Максим Алексеев
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