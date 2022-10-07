Нобелевскую премию мира получили Алесь Беляцкий, «Мемориал» и «Центр гражданских свобод»

2022-10-07

12:42

Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали белорусский оппозиционер, российский иноагент и украинская правозащитная организация.

7 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премии мира 2022 года, которой удостоились белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий, российский центр «Мемориал», ликвидированный по решению суда и признанному иноагентом, а также украинский «Центру гражданских свобод».

Отмечается, что Нобелевская премия была присуждена белорусскому оппозиционеру, российскому иноагенту и украинской правозащитной организации за то, что они «демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии».

Опубликовано: Диана Мудреченко









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