На аэродроме «Шайковка» в Калужской области прогремел взрыв
2022-10-07
13:30
Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о взрыве беспилотника на военном аэродроме «Шайковка».
7 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём официальном Telegram-канале сообщил о прогремевшем на военном аэродроме «Шайковка» взрыве из-за падения, предположительно, украинского беспилотного летательного аппарата.
Шапша добавил, что в результате произошедшего инфраструктура аэродрома и техника не пострадали, на месте падение БПЛА в настоящее время работает следственно-оперативная группа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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