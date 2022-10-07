На аэродроме «Шайковка» в Калужской области прогремел взрыв

2022-10-07

13:30

Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о взрыве беспилотника на военном аэродроме «Шайковка».

7 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём официальном Telegram-канале сообщил о прогремевшем на военном аэродроме «Шайковка» взрыве из-за падения, предположительно, украинского беспилотного летательного аппарата.

Шапша добавил, что в результате произошедшего инфраструктура аэродрома и техника не пострадали, на месте падение БПЛА в настоящее время работает следственно-оперативная группа.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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