На аэродроме «Шайковка» в Калужской области прогремел взрыв

Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о взрыве беспилотника на военном аэродроме «Шайковка».

7 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём официальном Telegram-канале сообщил о прогремевшем на военном аэродроме «Шайковка» взрыве из-за падения, предположительно, украинского беспилотного летательного аппарата.

Шапша добавил, что в результате произошедшего инфраструктура аэродрома и техника не пострадали, на месте падение БПЛА в настоящее время работает следственно-оперативная группа.