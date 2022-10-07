Осенний листопад вызывает проблемы со здоровьем

О вреде опавших листьев и опасности бабьего лета рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Осенние листья под ногами могут вызывать сенную лихорадку.

"Все дело в опавшей листве – когда она опадает и становится субстратом для плесневых грибов. Если дождливая прохладная погода сменяется сухой, то плесень начинает выделять споры. Они очень летучие и быстро распространяются на большие расстояния"

Именно по этой причине, пояснил терапевт, бабье лето может быть опасным для аллергиков.

Возможные реакции организма: насморк, кашель, зуд, покраснение, слезоточивость глаз, усиление приступов бронхиальной астмы.

В редких случаях у отдельных пациентов может возникнуть отек Квинке, который ведет к опуханию гортани, перекрытию дыхательных путей и удушью.