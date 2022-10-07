Осенний листопад вызывает проблемы со здоровьем
2022-10-07
13:56
О вреде опавших листьев и опасности бабьего лета рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Осенние листья под ногами могут вызывать сенную лихорадку.
"Все дело в опавшей листве – когда она опадает и становится субстратом для плесневых грибов. Если дождливая прохладная погода сменяется сухой, то плесень начинает выделять споры. Они очень летучие и быстро распространяются на большие расстояния"
Именно по этой причине, пояснил терапевт, бабье лето может быть опасным для аллергиков.
Возможные реакции организма: насморк, кашель, зуд, покраснение, слезоточивость глаз, усиление приступов бронхиальной астмы.
В редких случаях у отдельных пациентов может возникнуть отек Квинке, который ведет к опуханию гортани, перекрытию дыхательных путей и удушью.
Опубликовано: Храмова Оксана
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