Никита Пресняков отреагировал на информацию о своей мобилизации

Внук Аллы Пугачевой Нкита Пресняков вышел на связь с фолловерами после появления сведений о его мобилизации. музыкант пролил свет на ситуацию.

Никита Пресняков назвал фейком информацию о том, что его мобилизовали с репетиции Московского Губернского театра.

На вопросы поклонников по поводу певец кратко ответил: "Фейк".

Жена Преснякова-младшего Алёна Краснова также подтвердила, что сведения о мобилизации мужа ничего общего с правдой не имеют.