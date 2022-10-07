Никита Пресняков отреагировал на информацию о своей мобилизации
2022-10-07
15:21
Внук Аллы Пугачевой Нкита Пресняков вышел на связь с фолловерами после появления сведений о его мобилизации. музыкант пролил свет на ситуацию.
Никита Пресняков назвал фейком информацию о том, что его мобилизовали с репетиции Московского Губернского театра.
На вопросы поклонников по поводу певец кратко ответил: "Фейк".
Жена Преснякова-младшего Алёна Краснова также подтвердила, что сведения о мобилизации мужа ничего общего с правдой не имеют.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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