Никита Пресняков отреагировал на информацию о своей мобилизации

2022-10-07

15:21

Внук Аллы Пугачевой Нкита Пресняков вышел на связь с фолловерами после появления сведений о его мобилизации. музыкант пролил свет на ситуацию.

Никита Пресняков назвал фейком информацию о том, что его мобилизовали с репетиции Московского Губернского театра. 

На вопросы поклонников по поводу певец кратко ответил: "Фейк".

Жена Преснякова-младшего Алёна Краснова также подтвердила, что сведения о мобилизации мужа ничего общего с правдой не имеют.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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