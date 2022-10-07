Никита Пресняков уехал в США ещё до отъезда Пугачёвой в Израиль

Никита Пресняков пребывает в США. Мобилизовать его не могли, так как его нет в России.

Внук певицы Аллы Пугачевой и коллега по сцене Никита Пресняков покинул РФ.

Оказалось, его нет в России уже 3 недели назад. Он отбыл в США еще до отъезда в Израиль своей знаменитой родственницы.

Инсайдер сообщил изданию "СтарХит": "Он уехал в Америку три недели назад и всех этим подставил. Сорвал несколько спектаклей, заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре сложно, так как у него главная роль в спектакле".