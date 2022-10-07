Никита Пресняков уехал в США ещё до отъезда Пугачёвой в Израиль
2022-10-07
15:31
Никита Пресняков пребывает в США. Мобилизовать его не могли, так как его нет в России.
Внук певицы Аллы Пугачевой и коллега по сцене Никита Пресняков покинул РФ.
Оказалось, его нет в России уже 3 недели назад. Он отбыл в США еще до отъезда в Израиль своей знаменитой родственницы.
Инсайдер сообщил изданию "СтарХит": "Он уехал в Америку три недели назад и всех этим подставил. Сорвал несколько спектаклей, заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре сложно, так как у него главная роль в спектакле".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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