В Кемеровской области от побоев ревнивого мужа умерла жена - маленький ребенок стал свидетелем
2022-10-07
15:36
Происшествие случилось в Киселевске. Поводом для жестокого избиения стала ревность. За расправой наблюдал малолетний ребенок.
По данным регионального управления Следственного комитета России, в Киселевске 35-летний мужчина убил свою жену с особой жестокостью.
Он обнаружил в телефоне любовную переписку и на почве ревности стал избивать супругу. Муж бил жену ногами и руками, наносил удары по голове и всему телу.
Все это видел маленький ребенок.
Соседи услышали шум и позвонили матери жертвы, она и вызвала скорую помощь. Избитую женщину увезли в больницу, спустя несколько дней она умерла.
У супругов осталось двое детей. Против ревнивого мужа возбудили уголовное дело за "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Обвиняемый во всем признался и был помещен в следственный изолятор.
Опубликовано: Храмова Оксана
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