В Кемеровской области от побоев ревнивого мужа умерла жена - маленький ребенок стал свидетелем

Происшествие случилось в Киселевске. Поводом для жестокого избиения стала ревность. За расправой наблюдал малолетний ребенок.

По данным регионального управления Следственного комитета России, в Киселевске 35-летний мужчина убил свою жену с особой жестокостью.

Он обнаружил в телефоне любовную переписку и на почве ревности стал избивать супругу. Муж бил жену ногами и руками, наносил удары по голове и всему телу.

Все это видел маленький ребенок.

Соседи услышали шум и позвонили матери жертвы, она и вызвала скорую помощь. Избитую женщину увезли в больницу, спустя несколько дней она умерла.

У супругов осталось двое детей. Против ревнивого мужа возбудили уголовное дело за "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Обвиняемый во всем признался и был помещен в следственный изолятор.