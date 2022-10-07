СМИ: Никита Пресняков и его мама Кристина Орбакайте улетели в Америку
2022-10-07
15:46
Сегодня активно обсуждается новость, будто внука Пугачевой мобилизовали в армию, но на самом деле это не так.
Как сообщает со ссылкой на свои источники СтарХит, информация о якобы мобилизации Преснякова не подтвердилась.
На самом деле артист уехал из России еще раньше своей звездной бабушки.
«Он уехал в Америку две недели назад и всех тем самым подставил. Сорвал будущие постановки, несколько концертов-заказников, а также запланированные съемки. Заменить Никиту в театре сложно, потому что у него главная роль в спектакле, и непросто сходу ввести нового исполнителя», — рассказали изданию источники.
В Московском Губернском театре тоже сообщили, что репетиция и сама постановка «Безымянная звезда», где задействован Никита, прошла 22 сентября в штатном режиме. Но судьба будущих под вопросом.
СтарХиту также стало известно и об отъезде в США мамы артиста Кристины Орбакайте. Именно поэтому певица пропустила похороны давнего друга семьи Бориса Моисеева.
Но при этом издание пишет, что Орбакайте планирует в скором времени вернуться в Москву.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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