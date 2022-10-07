Рэперу Паше Технику стало плохо на вечеринке, он впал в кому
2022-10-07
16:28
Он доставлен в Боткинскую больницу, за его состоянием наблюдают медики. Бывшая жена артиста рассказала, что у него в последнее время было три приступа.
Российского рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) экстренно госпитализировали в Москве. Как уточняет 5-tv.ru, исполнитель потерял сознание во время квартирной вечеринки, у него начались судороги.
Музыкант сейчас находится в Боткинской больнице под наблюдением медиков.
Экс-жена артиста рассказала, что Техник употреблял во время отдыха запрещенные вещества, и после этого впал в кому. По ее словам, у рэпера за последний месяц было три приступа.
В 2019 году Павел был лишен водительских прав за ДТП в алкогольном состоянии. Еще раньше исполнитель отбыл срок за хранение наркотиков.
Это не единственные конфликты звезды с законом. За вождение в нетрезвом виде его задерживали и в 2020-м году. Об аресте рэпера сообщалось и в 2021-м, правда, подробности при этом не раскрывались.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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