Бузова сделала заявление о своём муже в соцсетях, удивив всех
2022-10-07
16:34
Поющая ведущая Ольга Бузова продолжает поражать своих поклонников. Неожиданно для всех знаменитость сделала заявление о своём муже...
Ольга Бузова решила пообщаться на предмет своей личной жизни. Она сделала неожиданное заявление о своём муже.
Ведущая решила немного отдохнуть от работы, уделив внимание своему самочувствию и внешнему виду.
Она посетила вакуумный массаж, который делают с помощью стеклянных колб. После процесса на спине звезды остались крупные пятна.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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