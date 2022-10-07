Бузова сделала заявление о своём муже в соцсетях, удивив всех

2022-10-07

16:34

Поющая ведущая Ольга Бузова продолжает поражать своих поклонников. Неожиданно для всех знаменитость сделала заявление о своём муже...

Ольга Бузова решила пообщаться на предмет своей личной жизни. Она сделала неожиданное заявление о своём муже.

Ведущая решила немного отдохнуть от работы, уделив внимание своему самочувствию и внешнему виду.

Она посетила вакуумный массаж, который делают с помощью стеклянных колб. После процесса на спине звезды остались крупные пятна.

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    Ольга не забыла продемонстрировать результат в социальных сетях, внезапно упоминув супруга.

    Бузова пошутила: "Что я скажу мужу? Ааа… У меня же его нет".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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