Бузова сделала заявление о своём муже в соцсетях, удивив всех

Поющая ведущая Ольга Бузова продолжает поражать своих поклонников. Неожиданно для всех знаменитость сделала заявление о своём муже...

Ольга Бузова решила пообщаться на предмет своей личной жизни. Она сделала неожиданное заявление о своём муже.

Ведущая решила немного отдохнуть от работы, уделив внимание своему самочувствию и внешнему виду.

Она посетила вакуумный массаж, который делают с помощью стеклянных колб. После процесса на спине звезды остались крупные пятна.