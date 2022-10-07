Премьер-министр Польши предложил поделить активы России

2022-10-07

17:00

Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные активы между Украиной и ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил разделить активы России, на которые наложен арест на Западе, Общая сумма имущества, принадлежащая российским резидентам оценивается в 350 миллиардов долларов.

Часть этих активов Моравецкий предлагает передать Украине, остальное - Европейскому союзу. По мнению премьера, некоторые средства должны быть направлена "для нужд" самой Польши. 

Опубликовано: Максим Алексеев









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