США наложили экспортные ограничения на 31 компанию из Китая

Вашингтон внес в список организаций, не заслуживающих доверия, 31 компанию и Китая.

Министерство торговли США внесли в список компаний, не заслуживающих доверия, 31 организацию из Китая. Свое решение ведомство объяснило невозможностью определить "добросовестность" всех этих компаний.

В минторговли также сообщили, что из этого списка удалено десять других компаний, проверку по которым удалось завершить положительно.

Компаниям, внесенным в список "неподтвержденных юридических лиц" грозят экспортные ограничения со стороны США.