США наложили экспортные ограничения на 31 компанию из Китая
2022-10-07
17:11
Вашингтон внес в список организаций, не заслуживающих доверия, 31 компанию и Китая.
Министерство торговли США внесли в список компаний, не заслуживающих доверия, 31 организацию из Китая. Свое решение ведомство объяснило невозможностью определить "добросовестность" всех этих компаний.
В минторговли также сообщили, что из этого списка удалено десять других компаний, проверку по которым удалось завершить положительно.
Компаниям, внесенным в список "неподтвержденных юридических лиц" грозят экспортные ограничения со стороны США.
Опубликовано: Максим Алексеев
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