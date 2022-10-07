США наложили экспортные ограничения на 31 компанию из Китая

2022-10-07

17:11

Вашингтон внес в список организаций, не заслуживающих доверия, 31 компанию и Китая.

Министерство торговли США внесли в список компаний, не заслуживающих доверия, 31 организацию из Китая. Свое решение ведомство объяснило невозможностью определить "добросовестность" всех этих компаний.

В минторговли также сообщили, что из этого списка удалено десять других компаний, проверку по которым удалось завершить положительно.

Компаниям, внесенным в список "неподтвержденных юридических лиц" грозят экспортные ограничения со стороны США.

Опубликовано: Максим Алексеев









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