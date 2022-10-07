Съёмки в картине Большая перемена дорого обошлись 3 актёрам

Картина "Большая перемена", которую обожали совесткие граждане и до сих пор смотрят в РФ, принесла немало бед актёрам, которые играли в ней.

Культовая картина "Большая перемена", состоящая из 4-ёх серий принесла беды некоторым актерам.

Исполнитель роли Нестора Петровича Михаил Кононов после выхода "Большой перемены" стал актёром одной роли. Его ассоциировали только с образом учителя и постепенно перестали предлагать сниматься. Актер ушёл из жизни всеми забытым и в полной нищете.

К Наталье Гвоздиковой, сыгравшей молодую аспирантку, домогался один из сценаристов "Большой перемены". Ответив мужчине отказом, она чуть не лишилась роли. Спасло её лишь то, что на тот момент проделано было много работы, и приглашать другую артистку было уже поздно.

Наталья Богунова, сыгравшая учительницу Светлану Афанасьевну тоже стала актрисой одной роли. Личную жизнь артистка наладить не смогла.

Также у Богуновой обнаружили психическое заболевание. Скончалась артистка на 66-м году жизни во время отпуска за рубежом, так как ее сердце не выдержало жары.