Наркотрафикер убегал от полиции Голландии и Бельгии на скорости 190 км/ч

Прокуратура Антверпена сообщила в пятницу, 7 октября, что 35-летний мужчина был арестован в четверг вечером после аварии на бельгийском шоссе.

Он перевозил почти 80 000 таблеток экстази и при попытке задержания начал уходить от полиции на очень высокой скорости, сообщила прокуратура Антверпена в пятницу, 7 октября.

Подозреваемый — алжирец, проживающий во Франции, говорится в заявлении прокуратуры. Первоначально мужчина отказался пройти проверку полиции в рамках операции по борьбе с наркотиками в регионе Дордрехт на юге Нидерландов.

Благодаря предупреждению голландской полиции, которая обнаружила беглеца, направлявшегося по автомагистрали A16 в Бельгию, бельгийские копы смогли обнаружить его вскоре после границы, и несколько патрулей преследовали его в районе Антверпена. Это побудило подозреваемого разогнаться до скорости до 190 км/ч, а также использовать жесткую обочину для уверенного обгона, сообщается в пресс-релизе.

Авария произошла на трассе E313 в Гроббендонке, к востоку от Антверпена, когда присутствие служебного автомобиля на обочине заставило беглеца затормозить. В итоге его машина столкнулась с грузовиком.

30-летний мужчина выскочил из авто и пытался скрыться, но был быстро задержан. В его машине полиция обнаружила 78 500 таблеток экстази. Ему придется отвечать за нарушения законодательства о наркотиках, помимо ПДД, указывает прокуратура.