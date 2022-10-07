Цыганова призвала артистов, уехавших из РФ, не возвращаться на родину

Исполнительница Вика Цыганова обратилась к Алле Пугачёвой и другим звёздам, покинувшим РФ, призвав их не возвращаться в родное государство.

Вика Цыганова прокомментировала отъезд из РФ своей коллеги Аллы Пугачевой, призвав артистку и других покинувших страну знаменитостей не возвращаться.

Она заявила: "Я думаю, что все, кто уезжают, — пусть уезжают. Не надо только уже возвращаться. Не нужно".

Пятый канал приводит слова Цыгановой: "А уж мадам Брошкина, видать, не сдюжила. Как говорится, аривидерчи".

Артистка считает, что сейчас идет решающая духовная схватка с миром сатанизма.