Цыганова призвала артистов, уехавших из РФ, не возвращаться на родину
2022-10-07
17:54
Исполнительница Вика Цыганова обратилась к Алле Пугачёвой и другим звёздам, покинувшим РФ, призвав их не возвращаться в родное государство.
Вика Цыганова прокомментировала отъезд из РФ своей коллеги Аллы Пугачевой, призвав артистку и других покинувших страну знаменитостей не возвращаться.
Она заявила: "Я думаю, что все, кто уезжают, — пусть уезжают. Не надо только уже возвращаться. Не нужно".
Пятый канал приводит слова Цыгановой: "А уж мадам Брошкина, видать, не сдюжила. Как говорится, аривидерчи".
Артистка считает, что сейчас идет решающая духовная схватка с миром сатанизма.
Опубликовано: Наталья Гонарова
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