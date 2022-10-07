Сербия может подключиться к нефтепроводу «Дружба» на фоне санкций ЕС

Сербия рассматривает возможность подключения к нефтепроводу «Дружба» на фоне западных санкций против России.

Власти Сербии рассматривают возможность подключения к нефтепроводу "Дружба" на фоне нового пакета санкции ЕС против России. Новые ограничения препятствуют поставам российской нефти из Хорватии.

Подключение к "Дружбе" на территории Венгрии позволило бы возобновить поставки нефти по новому маршруту.

Европейский союз принял очередной, восьмой по счету, пакет санкций против России. Эти меры активно поддержала Хорватия, через морскую инфраструктуру которой нефть поставлялась в Сербию.