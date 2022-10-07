Opel отзывает более 200 000 автомобилей Corsa по всему миру

2022-10-07

20:25

Автопроизводитель Opel отзывает более 204 000 моделей Corsa по всему миру, сообщает специализированный портал Kfz-Betrieb в пятницу, 7 октября.

Причина — «отсутствие предупреждения водителя в случае неисправности указателей поворота», сообщили в среду в Федеральном управлении автомобильного транспорта (KBA) во Фленсбурге.

Речь идет о годах выпуска с 2019 по 2021 год, говорится в сообщении. 

Власти рекомендуют связаться с Opel или авторизованным сервисным центром по этому вопросу. 

Согласно отчету об отзыве, KBA не знает, были ли случаи повреждения имущества или телесных повреждений из-за дефекта.

Опубликовано: Тарас Медведев









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