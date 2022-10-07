Opel отзывает более 200 000 автомобилей Corsa по всему миру
2022-10-07
20:25
Автопроизводитель Opel отзывает более 204 000 моделей Corsa по всему миру, сообщает специализированный портал Kfz-Betrieb в пятницу, 7 октября.
Причина — «отсутствие предупреждения водителя в случае неисправности указателей поворота», сообщили в среду в Федеральном управлении автомобильного транспорта (KBA) во Фленсбурге.
Речь идет о годах выпуска с 2019 по 2021 год, говорится в сообщении.
Власти рекомендуют связаться с Opel или авторизованным сервисным центром по этому вопросу.
Согласно отчету об отзыве, KBA не знает, были ли случаи повреждения имущества или телесных повреждений из-за дефекта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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