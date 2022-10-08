США и Великобритания проводят учения беспилотников в Персидском заливе
2022-10-08
01:11
ВМС США и Великобритании провели совместные учения с беспилотниками в Персидском заливе, испытывая те же беспилотные корабли наблюдения, которые Иран дважды захватывал в последние месяцы на Ближнем Востоке.
Учения проводятся после того, как ВМС США сообщили, что будут продолжать использовать беспилотники в этом регионе, и предостерегли от вмешательства в их операции.
Учения с беспилотниками также связаны с тем, что напряженность в отношениях между США и Ираном на море остается высокой на фоне зашедших в тупик по ядерной сделке и протестов, охвативших Исламскую Республику.
Во время учений беспилотники искали цель в море, а затем отправляли неподвижные изображения, снятые их камерами, на военные корабли и в командный центр 5-го флота в островном королевстве Бахрейн. Там по фотографиям работала система искусственного интеллекта.
Опубликовано: Светлана Репина
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