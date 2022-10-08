В США снесут самый высокий аттракцион в мире из-за смерти подростка

2022-10-08

02:52

Парк развлечений ICON Park во Флориде сообщает, что самый высокий аттракцион в мире Orlando FreeFall снесут из-за смерти подростка, который разбился после падения с него в начале года.

Четырнадцатилетний Тайр Сэмпсон выскользнул из сидения и разбился насмерть. Он был футболистом и посещал парк со своей спортивной командой.

Высота башни аттракциона составляет более 130 м. Компания Orlando Slingshot, управляющая аттракционом, заявила, что прислушалась к пожеланиям семьи Тайра и общественности, поэтому ликвидирует аттракцион.

Компания также создаст стипендию имени Сэмпсона, чтобы почтить его память.

Опубликовано: Светлана Репина









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