В США снесут самый высокий аттракцион в мире из-за смерти подростка
2022-10-08
02:52
Парк развлечений ICON Park во Флориде сообщает, что самый высокий аттракцион в мире Orlando FreeFall снесут из-за смерти подростка, который разбился после падения с него в начале года.
Четырнадцатилетний Тайр Сэмпсон выскользнул из сидения и разбился насмерть. Он был футболистом и посещал парк со своей спортивной командой.
Высота башни аттракциона составляет более 130 м. Компания Orlando Slingshot, управляющая аттракционом, заявила, что прислушалась к пожеланиям семьи Тайра и общественности, поэтому ликвидирует аттракцион.
Компания также создаст стипендию имени Сэмпсона, чтобы почтить его память.
Опубликовано: Светлана Репина
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