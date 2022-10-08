Индия лишила британцев возможности отдыхать на Гоа

До пандемии путешественники из Великобритании могли въезжать в Индию по электронной визе, для ее получения действовала упрощенная процедура. Теперь это уже невозможно.

После введения коронавирусных ограничений границы Индии были закрыты. В феврале 2022 года они снова открылись, система электронных виз снова заработала. Она доступна гражданам 156 стран, но Великобритания не входит в их число.

Вероятно, на момент отмены визовой процедуры Великобритания еще была членом ЕС. Сейчас Евросоюз попал в список, а Соединенное Королевство просто забыли добавить отдельно.

Это означает, что британцы лишились возможности отдыхать на Гоа, а такие путешествия раньше пользовались большой популярностью.