Индия лишила британцев возможности отдыхать на Гоа
2022-10-08
03:32
До пандемии путешественники из Великобритании могли въезжать в Индию по электронной визе, для ее получения действовала упрощенная процедура. Теперь это уже невозможно.
После введения коронавирусных ограничений границы Индии были закрыты. В феврале 2022 года они снова открылись, система электронных виз снова заработала. Она доступна гражданам 156 стран, но Великобритания не входит в их число.
Вероятно, на момент отмены визовой процедуры Великобритания еще была членом ЕС. Сейчас Евросоюз попал в список, а Соединенное Королевство просто забыли добавить отдельно.
Это означает, что британцы лишились возможности отдыхать на Гоа, а такие путешествия раньше пользовались большой популярностью.
Опубликовано: Светлана Репина
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