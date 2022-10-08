Financial Times: Илон Маск сократил работу спутников Starkink над зоной СВО

2022-10-08

07:11

Украинские солдаты жалуются на перебои в работе спутников Starlink в зоне СВО.

Военнослужащие украинской армии начали жаловаться на то, что в зоне конфликта с Российской Федерацией начались перебои со спутниками Starlink.

Эти спутники позволяют украинским солдатам пользоваться Wi-Fi в любой точке страны, но, видимо, Илон Маск передумал помогать,

"Украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Маску", - пишет Financial Times.

Перебои, по заявлению источника издания, привели к серьезным потерям связи и вызвало панику в войсках.

Опубликовано: Николай Скира









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