Financial Times: Илон Маск сократил работу спутников Starkink над зоной СВО
2022-10-08
07:11
Украинские солдаты жалуются на перебои в работе спутников Starlink в зоне СВО.
Военнослужащие украинской армии начали жаловаться на то, что в зоне конфликта с Российской Федерацией начались перебои со спутниками Starlink.
Эти спутники позволяют украинским солдатам пользоваться Wi-Fi в любой точке страны, но, видимо, Илон Маск передумал помогать,
"Украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Маску", - пишет Financial Times.
Перебои, по заявлению источника издания, привели к серьезным потерям связи и вызвало панику в войсках.
Опубликовано: Николай Скира
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