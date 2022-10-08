На Крымском мосту после взрыва уничтожено автомобильное полотно

Из-за утреннего взрыва на Крымском мосту обрушилась часть автомобильной дороги.

Ранним утром 8 октября в сети начали появляться видео и фото сильного пожара на мосту через Керченский пролив.

Также очевидцы сообщали о мощном взрыве на мосту.

Власти Крыма уже заявили, что причиной взрыва и пожара стал взрыв цистерны, которая находилась на железнодорожной части моста.

От взрыва оказалось частично уничтожено автомобильное полотно. Движение по мосту временно приостановлено.