На Крымском мосту после взрыва уничтожено автомобильное полотно
2022-10-08
07:50
Из-за утреннего взрыва на Крымском мосту обрушилась часть автомобильной дороги.
Ранним утром 8 октября в сети начали появляться видео и фото сильного пожара на мосту через Керченский пролив.
Также очевидцы сообщали о мощном взрыве на мосту.
Власти Крыма уже заявили, что причиной взрыва и пожара стал взрыв цистерны, которая находилась на железнодорожной части моста.
От взрыва оказалось частично уничтожено автомобильное полотно. Движение по мосту временно приостановлено.
Опубликовано: Николай Скира
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